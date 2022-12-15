Курянам станут доступны новые услуги в электронном виде
До конца года планируется завершить работу по переводу очного приема документов на предоставление услуг из органов исполнительной власти Курской области в МФЦ.
Кроме того,16 услуг стали доступны курянам в электронном виде на Едином портале «Госуслуги» и региональном. До конца года в цифровой формат переведут ещё две.
Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями в регионе сегодня более 40%.