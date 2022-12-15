Утверждено расписание ЕГЭ на 2023 год

Так, 26 мая одиннадцатиклассников ждет ЕГЭ по географии, химии, литературе, 29 мая выпускники сдадут русский язык; 1 июня — математику базового и профильного уровня, 5 июня — физику, историю.

Экзамен по обществознанию пройдет 8 июня, письменная часть экзамена по иностранным языкам, а также экзамен по биологии состоятся 13 июня, устная часть экзаменов по иностранным языкам назначена на 16 и 17 июня, в понедельник и вторник — 19 и 20 июня — пройдет экзамен по ИКТ. Досрочный период для выпускников прошлых лет начнется 20 марта и завершится 1 июля. Резервные сроки для разных категорий — с 12 апреля по 19 сентября.Основной госэкзамен для девятиклассников стартует 24 мая. В это день их ждут испытания по истории, физике, биологии. 30 мая — обществознание, информатика, география, химия; 2 и 3 июня — иностранные языки; 6 июня — русский язык; 9 июня — математика; 14 июня — литература, физика, информатика, география; 17 июня — обществознание, биология, химия.Досрочный период ОГЭ пройдет с 21 апреля по 16 мая, дополнительный — с 4 по 23 сентября.Все экзамены начинаются в 10 утра по местному времени.