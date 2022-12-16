В Телеграме произошли массовые попытки кражи аккаунтов

17 декабря пользователи мессенджера столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов.





Примерная схема:1. Пользователю поступает сообщение от кого-то из списка контактов, что он отправил пользователю подарок — подписку на Телеграм Премиум.2. Пользователь нажимает на кнопку, и в этот момент ему приходит код авторизации. На экране с подарком написано, что этот код нужно ввести, чтобы активировать премиум-подписку.3.Пользователь вводит этот код, и его аккаунт тут же открывается у злоумышленника на компьютере.4. Новый аккаунт тут же рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остаётся.Аккаунт в безопасности, если в нём включена двухфакторная аутентификация.В этом случае даже после ввода кода злоумышленникам нужно будет ввести пароль, который знает только владелец аккаунта.Как установить двухфакторную аутентификацию в Телеграме:1. Перейти в2. Выбрать раздели включить её.3. Ввести пароль, которым дополнительно будет защищён аккаунт.4. НажатьЧто делать, если вы уже перешли по ссылке и отправили код:Зайти ви нажать ссылкуВключить двухфакторную аутентификациюПри угоне аккаунта непонятно, скачивается ли при этом вся переписка и какие ещё действия происходят. Чтобы обезопасить себя от кражи аккаунта, включите в мессенджере двухфакторную аутентификацию и не переходите по подозрительным ссылкам.