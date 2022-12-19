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Курские студенты завоевали награды в финале Российской национальной премии

Подведены итоги Российской национальной премии «Студент года-2022». 

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В течение пяти дней в финале в Москве соревновались студенты из 70 регионов России.

В составе курской делегации было 23 победителя и призера регионального этапа. Они получили в столице 3 награды.

Среди студентов образовательных организаций высшего образования Александр Воронин стал лауреатом премии в номинации «Творческая личность года», Мадина Бабаева - в номинации «Общественник года». Волонтерский отряд «Миссия» Курского государственного медицинского университета в числе лучших в номинации «Добровольческое объединение года».
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