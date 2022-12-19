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Продолжается монтаж катка в центре города

На данный момент смонтирована и подключена линия электроснабжения холодильной установки, поставлены опоры для наружного освещения катка.

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Также ведется монтаж раздевалок для посетителей.

Уже завезено 350 кубов песчаного грунта для выравнивания площадки. Сделаны подготовительные работы по укладке сетей, в которые заправляется охлаждающий элемент. Начали монтировать гараж для машины для чистки и выравнивания льда.

Декорирование нового пространства начнется после монтажа бортов. Каток планируется запустить к концу декабря.
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