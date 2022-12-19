Продолжается монтаж катка в центре города
На данный момент смонтирована и подключена линия электроснабжения холодильной установки, поставлены опоры для наружного освещения катка.
Уже завезено 350 кубов песчаного грунта для выравнивания площадки. Сделаны подготовительные работы по укладке сетей, в которые заправляется охлаждающий элемент. Начали монтировать гараж для машины для чистки и выравнивания льда.
Декорирование нового пространства начнется после монтажа бортов. Каток планируется запустить к концу декабря.