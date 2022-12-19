Продолжается монтаж катка в центре города

На данный момент смонтирована и подключена линия электроснабжения холодильной установки, поставлены опоры для наружного освещения катка.

Также ведется монтаж раздевалок для посетителей.Уже завезено 350 кубов песчаного грунта для выравнивания площадки. Сделаны подготовительные работы по укладке сетей, в которые заправляется охлаждающий элемент. Начали монтировать гараж для машины для чистки и выравнивания льда.Декорирование нового пространства начнется после монтажа бортов. Каток планируется запустить к концу декабря.