Граждан с ограниченными возможностями здоровья приглашают на ярмарку вакансий
21 декабря в 11:00 в креативном кластере «Поток» (ул. Сонина, 2) состоится инклюзивный интерактив «Работать могут все!».
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
Участники смогут познакомиться с работодателями и специализированными вакансиями для людей с ограниченными возможностями здоровья, пройти собеседования.
Кроме того, для граждан с ограниченными возможностями здоровья в будние дни работает телефон горячей линии: 54-03-07 (доб. 195). По номеру можно получить подробную консультацию по вопросам в сфере труда и занятости, узнать о вакансиях в регионе.