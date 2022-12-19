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Лента новостей / В регионе

Граждан с ограниченными возможностями здоровья приглашают на ярмарку вакансий

21 декабря в 11:00 в креативном кластере «Поток» (ул. Сонина, 2) состоится инклюзивный интерактив «Работать могут все!».
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Посетителям представят зону мастер-классов от ведущих работодателей региона – «Успешное резюме», «Как произвести правильное впечатление на работодателя», будут организованы психологические тренинги, профориентационное тестирование.

 Участники смогут познакомиться с работодателями и специализированными вакансиями для людей с ограниченными возможностями здоровья, пройти собеседования.

Кроме того, для граждан с ограниченными возможностями здоровья в будние дни работает телефон горячей линии: 54-03-07 (доб. 195). По номеру можно получить подробную консультацию по вопросам в сфере труда и занятости, узнать о вакансиях в регионе.
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