Граждан с ограниченными возможностями здоровья приглашают на ярмарку вакансий

21 декабря в 11:00 в креативном кластере «Поток» (ул. Сонина, 2) состоится инклюзивный интерактив «Работать могут все!».

Посетителям представят зону мастер-классов от ведущих работодателей региона – «Успешное резюме», «Как произвести правильное впечатление на работодателя», будут организованы психологические тренинги, профориентационное тестирование.Участники смогут познакомиться с работодателями и специализированными вакансиями для людей с ограниченными возможностями здоровья, пройти собеседования.Кроме того, для граждан с ограниченными возможностями здоровья в будние дни работает телефон горячей линии: 54-03-07 (доб. 195). По номеру можно получить подробную консультацию по вопросам в сфере труда и занятости, узнать о вакансиях в регионе.