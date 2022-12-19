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На въездах в Курск установлены три новые стелы

Разработкой внешнего облика конструкций занимались в Центре компетенций Курской области.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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На каждой расположена надпись «Курск — город воинской славы», а также размещен знак ордена Отечественной войны I степени.

Стелы выполнены из современных композитных материалов. Благодаря подсветке, конструкции заметны издалека и при неблагоприятных погодных условиях и плохой видимости. По информации подрядчика, можно рассчитывать на тридцатилетний срок их эксплуатации.

Ранее размещенная на въезде в Курск со стороны Москвы стела демонтирована. Весной при благоприятных погодных условиях она будет установлена на въезде в Курск со стороны Щигров. Финансирование производства и монтажа новых информационных носителей осуществлялось из внебюджетных источников.
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