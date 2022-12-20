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Как выбрать свежую ёлку

В Курске с 20 декабря открылись елочные базары.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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Не всегда ель, которую вы принесли домой стоит долго, уже через несколько дней начинают осыпаться иголки и пропадает запах хвои.

Напомним, как выбрать свежую ёлку: нужно лишь провести рукой против роста иголок и посмотреть, много ли их осыплется. У свежесрезанного дерева количество упавших иголок будет минимальным.

Срез на стволе также может многое сказать о свежести дерева. Если из него продолжает сочиться смоляной сок, то елку срубили совсем недавно.

В продаже имеются несколько видов хвойных деревьев. Важно помнить, что настоящая ель сбрасывает иголки достаточно быстро, а вот сосна способна порадовать своими зелеными иголками не одну неделю.
При покупке на дереве не должно быть рыжих или желтых иголок.

Иголку со свежесрезанного дерева достаточно сложно сорвать. К тому же она должна быть пластичной и гибкой, и не должна ломаться.

Перед покупной можно взять дерево и несколько раз постучать об пол. С елки, которая срублена достаточно давно, осыплется много иголок.
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