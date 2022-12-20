В Курске с 20 декабря открылись елочные базары.

Не всегда ель, которую вы принесли домой стоит долго, уже через несколько дней начинают осыпаться иголки и пропадает запах хвои.Напомним, как выбрать свежую ёлку: нужно лишь провести рукой против роста иголок и посмотреть, много ли их осыплется. У свежесрезанного дерева количество упавших иголок будет минимальным.Срез на стволе также может многое сказать о свежести дерева. Если из него продолжает сочиться смоляной сок, то елку срубили совсем недавно.В продаже имеются несколько видов хвойных деревьев. Важно помнить, что настоящая ель сбрасывает иголки достаточно быстро, а вот сосна способна порадовать своими зелеными иголками не одну неделю.При покупке на дереве не должно быть рыжих или желтых иголок.Иголку со свежесрезанного дерева достаточно сложно сорвать. К тому же она должна быть пластичной и гибкой, и не должна ломаться.Перед покупной можно взять дерево и несколько раз постучать об пол. С елки, которая срублена достаточно давно, осыплется много иголок.