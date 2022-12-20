В Курске с 1 января начнется реформа общественного транспорта

Состоялась рабочая встреча губернатора Курской области Романа Старовойта и президента Национальной транспортной ассоциации Леонида Бондаренко.

Стороны обсудили реализацию транспортной реформы в регионе, а также вопросы дальнейшего сотрудничества.С начала 2023 года начнется практический этап реформы общественного транспорта в Курске. Она предполагает полное обновление парка подвижного состава. Уже с 1 января на 3 городских магистральных маршрутах в рамках заключенных брутто-контрактов будут работать 50 единиц общественного транспорта. В течение первого полугодия планируется заключить контракты на обслуживание 37 автобусных маршрутов.Помимо реформирования маршрутной сети, планируются строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры: депо, трамвайных путей, остановочных павильонов.«Вчера был знаковый день: мы увидели первую партию автобусов, которые совсем скоро выйдут на линию в областном центре. Важно, чтобы в результате транспортной реформы куряне почувствовали качественные улучшения комфорта, удобства и, самое главное, безопасности подвижного состава», – сказал глава региона.