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Курянам снова придётся платить за парковку

Весной этого года Игорь Куцак заявил о намерении вернуть платные парковки на улицы Курска.

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Позднее был определён список адресов парковок на платной основе. Как пишет «Телекомпания «ТАКТ»: преимущественно, платными станут участки центральных улиц, вернётся практика взимания платы за стоянку машин и на Привокзальной площади.

О тарифах некоторое время умалчивалось, но вот стали известны подробности. Первые 15 минут, а на площадке перед железнодорожным вокзалом – 30, для автовладельцев будут бесплатными. По истечении указанного времени за каждый час стоянки придётся заплатить по 30 рублей. Парковка на Привокзальной площади будет стоить дороже. Точная стоимость место-часа там пока не называется.

При этом подчеркивается, что оплатить стоянку нужно будет практически сразу – в течение первых 15 минут, либо же в конце того дня, когда был припаркован автомобиль. Тем, кто этого не сделает, грозят штрафы в размере 1000 рублей. В тестовом режиме ноу-хау, которое уже однажды пытались привить в Курске, стартует в начале будущего года.
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