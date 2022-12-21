В Курске продолжают демонтаж рекламных конструкций

С начала года в областном центре демонтировано около 150 информационных конструкций, не соответствующих требованиям правил благоустройства города.

Сегодня утром работа велась на проспекте Клыкова, 92. Для этого и других домов проспекта управляющая компания разработала дизайн-проект размещения информационных конструкций, тем самым упростив работу предпринимателям.Все владельцы заранее уведомляются о необходимом демонтаже. Если они не уберут конструкции самостоятельно, работы выполняются силами специалистов городского управления ГО и ЧС. После вывески отправляются на площадку УКС Курска, откуда собственники смогут забрать их, предоставив определённый пакет документов и оплатив демонтаж и хранение.