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В Курске продолжают демонтаж рекламных конструкций

С начала года в областном центре демонтировано около 150 информационных конструкций, не соответствующих требованиям правил благоустройства города.

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Сегодня утром работа велась на проспекте Клыкова, 92. Для этого и других домов проспекта управляющая компания разработала дизайн-проект размещения информационных конструкций, тем самым упростив работу предпринимателям.

Все владельцы заранее уведомляются о необходимом демонтаже. Если они не уберут конструкции самостоятельно, работы выполняются силами специалистов городского управления ГО и ЧС. После вывески отправляются на площадку УКС Курска, откуда собственники смогут забрать их, предоставив определённый пакет документов и оплатив демонтаж и хранение.
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