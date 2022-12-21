График доставки пенсий за январь изменился

Отделение Пенсионного фонда РФ по Курской области сообщает, что гражданам, получающим пенсии через кредитные организации 10, 12 числа, выплаты за январь будут произведены досрочно – 29 декабря 2022 года.

Для тех, кто получает пенсии через банки 20 и 23 числа, дата доставки не изменится.Предприятия почтовой связи АО «Почта России» будут производить доставку по графику работы почтового отделения, начиная с 3 января 2022 года.Меры соцподдержки, пособия беременным женщинам и семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, которые выплачиваются в текущем месяце за предыдущий, как правило 3 числа, так же будут зачислены досрочно – выплата за декабрь будет произведена в декабре 29 числа.