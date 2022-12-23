С 1 января в Курске проиндексируют тарифы на проезд в общественном транспорте
В Доме журналиста состоялась пресс-конференция, посвященная индексации тарифов на проезд в общественном транспорте.
В 2022 году отрасль пассажирских перевозок столкнулась с серьезным вызовом и санкционным давлением, выросла стоимость обслуживания, усложнился поиск необходимых запчастей для транспортных средств. С учетом этих обстоятельств по всей стране прошла индексация тарифов, при этом в Курской области стоимость проезда останется ниже, чем в других регионах.
Для льготников не только сохранены все условия, но и увеличено количество маршрутов и автобусов, где будет действовать льготный проезд.
Также принято решение с нового года повысить размер штрафа за безбилетный проезд до 1 500 рублей. В новых автобусах, которые выйдут на маршруты уже в начале года, работа кондукторов не предусмотрена, так как в салоне установлены валидаторы.