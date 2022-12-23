С 1 января в Курске проиндексируют тарифы на проезд в общественном транспорте

В Доме журналиста состоялась пресс-конференция, посвященная индексации тарифов на проезд в общественном транспорте.

Проезд на маршрутах с регулируемым тарифом с 1 января при оплате наличными будет стоить 31 рубль. При безналичной оплате он составит 25 рублей, сейчас такая сумма используется для наличного расчета. Планируется, что частные перевозчики установят стоимость проезда на том же уровне, что и перевозчики по регулируемому тарифу.В 2022 году отрасль пассажирских перевозок столкнулась с серьезным вызовом и санкционным давлением, выросла стоимость обслуживания, усложнился поиск необходимых запчастей для транспортных средств. С учетом этих обстоятельств по всей стране прошла индексация тарифов, при этом в Курской области стоимость проезда останется ниже, чем в других регионах.Для льготников не только сохранены все условия, но и увеличено количество маршрутов и автобусов, где будет действовать льготный проезд.Также принято решение с нового года повысить размер штрафа за безбилетный проезд до 1 500 рублей. В новых автобусах, которые выйдут на маршруты уже в начале года, работа кондукторов не предусмотрена, так как в салоне установлены валидаторы.