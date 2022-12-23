Курские школьники проведут каникулы с образовательным проектом
Ребята 5-х, 8-х и 9-х классов проведут каникулы с образовательным проектом «Малая Академия Естествознания».
Открытые занятия «Олимпиадной химии» для восьмиклассников школ №№, 25, 27, 31, 33, 44 и 52, которые прошли регистрацию на дистанционный отборочный курс апрельской химической смены в ОЦ «Сириус», — это мини-интенсив по развитию умений и навыков экспериментальной работы с веществами.
Занятия будут проводиться на базе школы № 7 города Курска.