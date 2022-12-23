Курские школьники проведут каникулы с образовательным проектом

Ребята 5-х, 8-х и 9-х классов проведут каникулы с образовательным проектом «Малая Академия Естествознания».

Так, с 26 по 29 декабря пятиклассников Курска ожидает квест в «Городе химических элементов» и практикум «Безопасной химии». Обучающиеся девятых классов проведут интенсив по подготовке к выполнению практической части ОГЭ по химии.Открытые занятия «Олимпиадной химии» для восьмиклассников школ №№, 25, 27, 31, 33, 44 и 52, которые прошли регистрацию на дистанционный отборочный курс апрельской химической смены в ОЦ «Сириус», — это мини-интенсив по развитию умений и навыков экспериментальной работы с веществами.Занятия будут проводиться на базе школы № 7 города Курска.