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Курские школьники проведут каникулы с образовательным проектом

Ребята 5-х, 8-х и 9-х классов проведут каникулы с образовательным проектом «Малая Академия Естествознания».

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Так, с 26 по 29 декабря пятиклассников Курска ожидает квест в «Городе химических элементов» и практикум «Безопасной химии». Обучающиеся девятых классов проведут интенсив по подготовке к выполнению практической части ОГЭ по химии.

Открытые занятия «Олимпиадной химии» для восьмиклассников школ №№, 25, 27, 31, 33, 44 и 52, которые прошли регистрацию на дистанционный отборочный курс апрельской химической смены в ОЦ «Сириус», — это мини-интенсив по развитию умений и навыков экспериментальной работы с веществами.
Занятия будут проводиться на базе школы № 7 города Курска.
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