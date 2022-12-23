29 декабря в Курске откроются «Губернский каток» и «Приёмная Деда Мороза»
На Театральной площади в Курске вновь будет работать «Приёмная Деда Мороза».
«Телекомпания «ТАКТ»: новогодний волшебник начнёт принимать гостей 29 декабря. Также 29 декабря на площадке, где ранее располагался бар «Старый клён» откроется «Губернский каток». Лёд на нём залит, закуплены 200 пар коньков. Покататься бесплатно в любое время смогут дети до 5 лет, ребята из семей беженцев и участников СВО, а также многодетные семьи и дети с ограничениями по здоровью. Кроме того, бесплатными будут 3 первых утренних сеанса. В остальное время час катания обойдётся в 150 рублей плюс при необходимости стоимость проката коньков по прайс-листу.Как пишет