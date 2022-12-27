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Лента новостей / В регионе

В рейтинге цифровой трансформации Курская область поднялась на 35 позиций

На совещании с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов исполнительной власти и регионов подведены итоги 2022 года.

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В рейтинге РЦТ Курская область поднялась на 35 позиций по сравнению с прошлым годом и сейчас занимает 28-е место.

 В этом году Минцифры РФ оценивало такие показатели, как уровень цифровой зрелости по 5 приоритетным отраслям, обеспечение информационной безопасности, импортозамещение,  развитие системы межведомственного электронного взаимодействия, работу с сообщениями граждан, перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид.

Показатели по двум последним направлениям позволили Курской области набрать большее количество баллов.
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