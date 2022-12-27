  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На территории области установлено 18 металлических конструкций с информацией о памятниках и обелисках

В Министерстве культуры Курской области состоялось рабочее совещание с руководством компании «АтомЭнергоСбыт». В августе стороны начали активное сотрудничество по реализации совместного проекта - размещению информационных табличек у мемориальных объектов региона.

Читайте также

Таблички сопровождаются шрифтом Брайля, а также QR-кодом, ведущим на портал туристско-информационного центра Курской области Gokursk.

 На сайте куряне и гости региона могут узнать подробную информацию о каждом объекте. 

 «Установка информационных табличек - наш небольшой вклад в ту патриотическую работу, которую проводят в Правительстве Курской области. Уверен, это оценят не только наши жители, но и гости региона, еще больше узнавая о славных подвигах наших дедов и прадедов», - сказал заместитель генерального директора «АтомЭнергоСбыта» Олег Гранкин.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курянам рассказали о порядке предоставления допвыходных по уходу за детьми-инвалидами

С 1 января 2023 года начнутся изменения в работе общественного транспорта

В Курске стартовала Губернаторская ёлка

В рейтинге цифровой трансформации Курская область поднялась на 35 позиций

29 декабря в Курске откроются «Губернский каток» и «Приёмная Деда Мороза»

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске