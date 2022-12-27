На территории области установлено 18 металлических конструкций с информацией о памятниках и обелисках
В Министерстве культуры Курской области состоялось рабочее совещание с руководством компании «АтомЭнергоСбыт». В августе стороны начали активное сотрудничество по реализации совместного проекта - размещению информационных табличек у мемориальных объектов региона.
На сайте куряне и гости региона могут узнать подробную информацию о каждом объекте.
«Установка информационных табличек - наш небольшой вклад в ту патриотическую работу, которую проводят в Правительстве Курской области. Уверен, это оценят не только наши жители, но и гости региона, еще больше узнавая о славных подвигах наших дедов и прадедов», - сказал заместитель генерального директора «АтомЭнергоСбыта» Олег Гранкин.