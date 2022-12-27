С 1 января 2023 года начнутся изменения в работе общественного транспорта

На магистральные маршруты №41, №46, №50 выйдут 50 новых автобусов большой вместимости. Режим их работы установлен до 23:00.

Расплачиваться пассажиры будут при входе в транспорт двумя способами: наличными с приобретением бумажного билета у водителя либо через устройство бесконтактной оплаты с использованием банковской или транспортной, в том числе льготных, карт. В автобусах станут работать волонтеры курских вузов, которые помогут разобраться с особенностями оплаты.Оплатить льготный проезд можно будет Картой жителя Курской области.Контролеры будут выявлять безбилетников и проверять оплату проезда в общественном транспорте. В случае льготного проезда контролер может попросить предъявить документ, подтверждающий это право. С нового года повышается штраф за безбилетный проезд с 100 до 1 500 рублей.