С 1 января 2023 года начнутся изменения в работе общественного транспорта
На магистральные маршруты №41, №46, №50 выйдут 50 новых автобусов большой вместимости. Режим их работы установлен до 23:00.
Оплатить льготный проезд можно будет Картой жителя Курской области.
Контролеры будут выявлять безбилетников и проверять оплату проезда в общественном транспорте. В случае льготного проезда контролер может попросить предъявить документ, подтверждающий это право. С нового года повышается штраф за безбилетный проезд с 100 до 1 500 рублей.