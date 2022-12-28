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Лента новостей / В регионе

Курянам рассказали о порядке предоставления допвыходных по уходу за детьми-инвалидами

Новый  Федеральный закон от 5 декабря 2022 года под номером 491-ФЗ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

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Как пишет «Телекомпания «ТАКТ» в своем интервью с руководителем центра оперативного консультирования ООО «Консультант-Право» Жанной Блиновой : новый закон будет применяться в отношении дополнительных выходных дней для сотрудников, на иждивении которых имеются дети с ограничениями здоровья. Это право будет реализовываться, наряду с действующими социальными выплатами на такого ребёнка.

Оплачивать будут, такие дни, как и ранее, по среднему значению оплаты труда.
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