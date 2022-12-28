«Телекомпания «ТАКТ» в своем интервью с руководителем центра оперативного консультирования ООО «Консультант-Право» Жанной Блиновой : новый закон будет применяться в отношении дополнительных выходных дней для сотрудников, на иждивении которых имеются дети с ограничениями здоровья. Это право будет реализовываться, наряду с действующими социальными выплатами на такого ребёнка.Как пишет
Оплачивать будут, такие дни, как и ранее, по среднему значению оплаты труда.
Курянам рассказали о порядке предоставления допвыходных по уходу за детьми-инвалидами
Новый Федеральный закон от 5 декабря 2022 года под номером 491-ФЗ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.