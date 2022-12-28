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Курянам предложили поздравить друг друга с Новым годом онлайн-открытками

Жителям Курской области предложили поздравить друг друга с Новым годом необычными онлайн-открыткам.
Изображение: Музей Победы.

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На сайте Музея Победы размещена виртуальная выставка, в которую вошли более 18 тысяч новогодних открыток. Их создали участники конкурса «Нарисуй «Елку Победы» из разных регионов и стран. Среди них - художники разных возрастов из Курской области.

Каждый интернет-пользователь может выбрать понравившийся рисунок и отправить его по электронной почте близким, друзьям и коллегам, дополнив своими поздравлениями и пожеланиями.

Среди авторов — юные художники и опытные профессионалы. Самые лучшие открытки отмечены экспертным жюри и партнерами конкурса, а также пользователями в ходе онлайн-голосования.
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