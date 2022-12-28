В Курске построят школу по концессии

Новое образовательное учреждение на 1600 мест появится на проспекте Н. Плевицкой.

Предполагается, что школу возведут по проекту повторного применения, уже реализованному в Ленинградской области.Концессионное соглашение заключено между Правительством Курской области и обществом с ограниченной ответственностью «ПроШкола №47».«Проспект Плевицкой – динамично развивается, и мы используем все инструменты, в том числе, федеральной поддержки для развития этого района Курска. Потребность в социальной инфраструктуре высокая», – сказал глава региона.Ранее Курская область прошла отбор для получения субсидии на реализацию проекта у Минпросвещения РФ. Начало строительства намечено на 2023 год. В эксплуатацию школу должны ввести к концу 2024 года.