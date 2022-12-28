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Лента новостей / В регионе

В Курске построят школу по концессии

 Новое образовательное учреждение на 1600 мест появится на проспекте Н. Плевицкой.

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Предполагается, что школу возведут по проекту повторного применения, уже реализованному в Ленинградской области.
Концессионное соглашение заключено между Правительством Курской области и обществом с ограниченной ответственностью «ПроШкола №47».

«Проспект Плевицкой – динамично развивается, и мы используем все инструменты, в том числе, федеральной поддержки для развития этого района Курска. Потребность в социальной инфраструктуре высокая», – сказал глава региона.

Ранее Курская область прошла отбор для получения субсидии на реализацию проекта у Минпросвещения РФ. Начало строительства намечено на 2023 год. В эксплуатацию школу должны ввести к концу 2024 года.
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