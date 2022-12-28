В Курске построят школу по концессии
Новое образовательное учреждение на 1600 мест появится на проспекте Н. Плевицкой.
Концессионное соглашение заключено между Правительством Курской области и обществом с ограниченной ответственностью «ПроШкола №47».
«Проспект Плевицкой – динамично развивается, и мы используем все инструменты, в том числе, федеральной поддержки для развития этого района Курска. Потребность в социальной инфраструктуре высокая», – сказал глава региона.
Ранее Курская область прошла отбор для получения субсидии на реализацию проекта у Минпросвещения РФ. Начало строительства намечено на 2023 год. В эксплуатацию школу должны ввести к концу 2024 года.