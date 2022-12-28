Сегодня откроется каток рядом с Театральной площадью

Уже сегодня куряне смогут посетить первый сеанс в 18:30.

Кассы начнут свою работу уже с 12:00.Каток бесплатно в любое время смогут посещать дети до пяти лет, многодетные семьи, дети с ОВЗ, пенсионеры, дети из ЛНР и ДНР, а также участников СВО.По будням первые три сеанса будут бесплатными для всех – в 11:00, 12:30 и 14:00. В остальное время вход — 150 рублей, прокат коньков – 150 рублей. Рядом с катком находится также горка для катания детей на тюбинге.Также сегодня откроется приемная сказочного волшебника установлена на Театральной площади. Первых посетителей Дед Мороз примет в 12 часов. Пообщаться с Дедом Морозом и сделать фотографию на память об этой встрече смогут ребята в любой день до 8 января включительно.