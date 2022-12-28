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Сегодня откроется каток рядом с Театральной площадью

Уже сегодня куряне смогут посетить первый сеанс в 18:30.

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Кассы начнут свою работу уже с 12:00.

Каток бесплатно в любое время смогут посещать дети до пяти лет, многодетные семьи, дети с ОВЗ, пенсионеры, дети из ЛНР и ДНР, а также участников СВО.

По будням первые три сеанса будут бесплатными для всех – в 11:00, 12:30 и 14:00. В остальное время вход — 150 рублей, прокат коньков – 150 рублей. Рядом с катком находится также горка для катания детей на тюбинге.

Также сегодня откроется приемная сказочного волшебника установлена на Театральной площади.  Первых посетителей Дед Мороз примет в 12 часов. Пообщаться с Дедом Морозом и сделать фотографию на память об этой встрече смогут ребята в любой день до 8 января включительно.
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