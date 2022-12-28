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На «Госуслугах» открылась форма заявления для единого пособия на детей и беременным женщинам

Данные пособия начнут выплачивать с 1 января 2023 года. Оно объединит существующие меры социальной поддержки для  нуждающихся семей.

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Новую выплату смогут получить женщины, вставшие на учет по беременности в ранние сроки, а также родители детей в возрасте до 17 лет.

Рассматривать досрочно поданные заявления начнут с 9 января. Их передадут в Социальный фонд России, который будет осуществлять выплату. С 9 января оформить заявление на универсальную выплату можно будет также в МФЦ и клиентских офисах Социального фонда России, которые расположены по адресам клиентских служб Отделения ПФР по Курской области.
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