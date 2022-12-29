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Лента новостей / В России

В Телеграме произошли массовые попытки кражи аккаунтов

17 декабря пользователи мессенджера столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов.

 

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Примерная схема:
1. Пользователю поступает сообщение от кого-то из списка контактов, что он отправил пользователю подарок — подписку на Телеграм Премиум.
2. Пользователь нажимает на кнопку, и в этот момент ему приходит код авторизации. На экране с подарком написано, что этот код нужно ввести, чтобы активировать премиум-подписку.
3.Пользователь вводит этот код, и его аккаунт тут же открывается у злоумышленника на компьютере.
4. Новый аккаунт тут же рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остаётся.

Аккаунт в безопасности, если в нём включена двухфакторная аутентификация.
В этом случае даже после ввода кода злоумышленникам нужно будет ввести пароль, который знает только владелец аккаунта.

Как установить двухфакторную аутентификацию в Телеграме:
1. Перейти в Настройки → Конфиденциальность.
 2. Выбрать раздел Двухэтапная аутентификация и включить её.
3. Ввести пароль, которым дополнительно будет защищён аккаунт.
4. Нажать Готово.

Что делать, если вы уже перешли по ссылке и отправили код:
 Зайти в Настройки → Активные сессии и нажать ссылку Завершить все другие сеансы
 Включить двухфакторную аутентификацию

При угоне аккаунта непонятно, скачивается ли при этом вся переписка и какие ещё действия происходят. Чтобы обезопасить себя от кражи аккаунта, включите в мессенджере двухфакторную аутентификацию и не переходите по подозрительным ссылкам.
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