Законы вступившие в силу в январе

Единое пособие на детей, повышение качества школьного образования, создание единого налогового платежа — о всех законах, вступивших в силу в январе:

Существующие меры поддержки семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, объединят в одно пособие, которое будут платить по единым правилам;ПРФ и ФСС объединят в Фонд пенсионного и социального страхования. Таким образом, люди смогут обратиться за льготами и выплатами в один фонд в одно окно;Минимальный размер оплаты труда в новом году составит 16242 рубля в месяц. Таким образом, с последнего повышения, которое прошло в июне 2022 года, МРОТ вырастет на 6,3%. Прожиточный минимум устанавливается на уровне 14375 рублей;Компании смогут оплатить налоги через единый налоговый счет. Его откроют для каждого налогоплательщика, и перечислять средства можно будет одним платежом. Устанавливаются единые сроки уплаты налогов- 28 число каждого месяца. Кроме того, благодаря новой системе переплату можно будет быстрее вернуть;Лекарственное обеспечение детей в возрасте до 18 лет с тяжелыми жизнеугрожающими или хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Предлагается осуществлять за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете для фонда «Круг добра»;Тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями. Тренеры-преподаватели должны будут пройти аттестацию не ранее чем через два года и не позднее чем через 5 лет;Появятся федеральные основные образовательный программы по всем предметам вместо примерных. Это будет уровень знаний, ниже которого не могут дать ребенку. Для гуманитарных предметов, которые формируют мировоззрение и ценности, федеральные основные образовательные программы будут неизменными;Собственники смогут узнать, какие третьи лица прописаны в квартире, без их разрешения. Новый закон позволит собственникам быстрее получать эту информацию;Заочное голосование на общих собраниях членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества можно будет провести с использованием портала Госуслуги.