Лента новостей / В регионе Сегодня, 12:24 Номера единой дежурно-диспетчерской службы при аварийных ситуациях ЦУР Курской области собрал номера единой дежурно-диспетчерской службы в каждом муниципальном образовании Курской области, куда можно звонить в любой аварийной ситуации. Читайте также Дежурно-диспетчерская служба Курскэнерго - лучшая в регионе Диспетчер курской службы спасения должен знать пять языков Сохраните себе на всякий случай и обязательно поделитесь этой информацией с друзьями! +0 -0