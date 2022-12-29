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Лента новостей / В регионе

Номера единой дежурно-диспетчерской службы при аварийных ситуациях

 ЦУР Курской области собрал номера единой дежурно-диспетчерской службы в каждом муниципальном образовании Курской области, куда можно звонить в любой аварийной ситуации. 

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