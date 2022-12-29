Как провести новогодние каникулы с детьми

Куда сходить с детьми на новогодние праздники?

Учреждения культуры города ждут вас!03.01.2310.30 Проект «Лаборатория рукоделия». Мастер-класс «Парад игрушек», ЦД «Юность»10.00, 12.00 Новогодняя сказка «Поверь в чудо», КТЦ «Звёздный»10.30 Развлекательная программа «Зимние узоры», ЦД «Родина»11.30 Развлекательно-игровая программа «В гостях у сказки», ЦД «Ассоль»12.00 Театрализовано-игровая программа «Кот в сапогах», ЦД «Сказка»12.00 Театрализованное представление «Новогодняя история», ЦНТ «Русь»13.00 Игровая программа «Новогодний переполох», ЦД «Мир»04.01.2310.00, 12.00, 14.00 Новогодняя сказка «Поверь в чудо», КТЦ «Звёздный»12.00 Новогодний утренник «Волшебные искры Нового года», ЦД «Спутник»12.00 Театрализованное представление «Новогодняя история», ЦНТ «Русь»05.01.2310.00, 12.00 Новогодняя сказка «Поверь в чудо», КТЦ «Звёздный»10.30 Развлекательная программа «Зимние узоры», ЦД «Родина»11.30 Развлекательно-игровая программа «В гостях у сказки», ЦД «Ассоль»12.00 Театрализованное представление «Новогодняя история», ЦНТ «Русь»06.01.2311.30 Познавательная программа «Наступает Рождество», ЦД «Ассоль»12.00 Игровая программа «Идет коляда – открывай ворота», открытая площадка ЦД «Сказка»12.00 Рождественский мастер-класс «Под сиянием Рождественской звезды», ЦД «Спутник»13.00 Игровая программа «Рождественский калейдоскоп», ЦД «Мир»16.00 Театрализованное представление «Рождественская сказка», ГКЦ «Лира»07.01.2311.00 Конкурсная программа «Рождественская круговерть», ЦД «Родина»11.30 Игровая программа «Рождественская карусель», ЦД «Ассоль»08.01.2311.30 Спортивно-развлекательная программа «Ура, зима, каникулы!», ЦД «Ассоль»12.00 Конкурсно-развлекательная программа «Мороз забавам не помеха!», открытая площадка ЦД «Сказка»