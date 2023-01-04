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Лента новостей / В регионе

В регионе реализуется более 80 инвестпроектов

В настоящее время в нашем регионе реализуется более 80 инвестпроектов — а это более 700 млрд рублей инвестиций и до 8 тысяч новых рабочих мест.

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 Основные проекты:

Михайловский ГОК им. А.В. Варичева- внедрение технологии тонкого грохочения и строительство комплекса дообогащения концентрата; строительство дробильно-конвейерного комплекса на северо-восточном и юго- восточном бортах карьера;

«Композит» - увеличение производственных мощностей гусеничных лент и трубопроводов;

«Фармстандарт-Лексредства» - строительство цеха по выпуску твердых лекарственных форм;

«Союзтекстиль- СТ» - модернизация, расширение и технологическое перевооружение производства, открытие нового производства;
ГП «Готэк» -  модернизация, расширение и технологическое перевооружение производства;

ООО «Мираторг- Курск» - селекционно-семеноводческий центр по производству семян сельскохозяйственных культур;

ООО «Луч» - Молочно-товарная ферма на 2500 фуражных коров беспривязного содержания.
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