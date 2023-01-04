В регионе реализуется более 80 инвестпроектов
В настоящее время в нашем регионе реализуется более 80 инвестпроектов — а это более 700 млрд рублей инвестиций и до 8 тысяч новых рабочих мест.
Михайловский ГОК им. А.В. Варичева- внедрение технологии тонкого грохочения и строительство комплекса дообогащения концентрата; строительство дробильно-конвейерного комплекса на северо-восточном и юго- восточном бортах карьера;
«Композит» - увеличение производственных мощностей гусеничных лент и трубопроводов;
«Фармстандарт-Лексредства» - строительство цеха по выпуску твердых лекарственных форм;
«Союзтекстиль- СТ» - модернизация, расширение и технологическое перевооружение производства, открытие нового производства;
ГП «Готэк» - модернизация, расширение и технологическое перевооружение производства;
ООО «Мираторг- Курск» - селекционно-семеноводческий центр по производству семян сельскохозяйственных культур;
ООО «Луч» - Молочно-товарная ферма на 2500 фуражных коров беспривязного содержания.