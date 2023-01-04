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Лента новостей / В регионе

Молодым семьям предоставляется социальная выплата на приобретение жилья

С 2007 года на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов 821 молодая семья получила социальную выплату на приобретение жилья.


 

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В 2022 году социальную выплату получили 29 молодых семей, в т.ч. 15 семей, имеющих трех и более детей. 

 Объем средств консолидированного бюджета для предоставления социальной выплаты составил 23 536 315 рублей. Кстати, объём средств местного бюджета по сравнению с 2021 годом вырос почти на 3 млн. руб., что позволило значительно увеличить количество получателей социальной выплаты.
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