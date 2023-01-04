Молодым семьям предоставляется социальная выплата на приобретение жилья
С 2007 года на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов 821 молодая семья получила социальную выплату на приобретение жилья.
Объем средств консолидированного бюджета для предоставления социальной выплаты составил 23 536 315 рублей. Кстати, объём средств местного бюджета по сравнению с 2021 годом вырос почти на 3 млн. руб., что позволило значительно увеличить количество получателей социальной выплаты.