«Квадра» проводит срочный ремонт тепломагистрали по ул. Павлуновского

Сегодня специалисты «Квадры» приступили к срочному ремонту ветхого участка тепломагистрали по ул. Павлуновского.

По предварительным данным, повреждение трубопровода произошло в результате внешней коррозии металла.На время работ приостановлена подача горячей воды и отопления по следующим адресам:– ул. Ломоносова, 4, 18/20, 30а, 34/50,– ул. Дзержинского, 65/2, 69а,– ул. Чехова, 38, 4, 8, 6, 11/52, 9, 2, 12а,– ул. Павлуновского, 1, 5, 7, 5, 3, 48, 48а, 48в, 65, 65а,– ул. Чернышевского, 17, 14, 15, 16, 70, 72, 68,– ул. 50 лет Октября, 13, 15, 15а.По информации «Квадры», ремонтные работы планируется завершить до 18:00.