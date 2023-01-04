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«Квадра» проводит срочный ремонт тепломагистрали по ул. Павлуновского

Сегодня специалисты «Квадры» приступили к срочному ремонту ветхого участка тепломагистрали по ул. Павлуновского.

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 По предварительным данным, повреждение трубопровода произошло в результате внешней коррозии металла.

На время работ приостановлена подача горячей воды и отопления по следующим адресам:
– ул. Ломоносова, 4, 18/20, 30а, 34/50,
– ул. Дзержинского, 65/2, 69а,
– ул. Чехова, 38, 4, 8, 6, 11/52, 9, 2, 12а,
– ул. Павлуновского, 1, 5, 7, 5, 3, 48, 48а, 48в, 65, 65а,
– ул. Чернышевского, 17, 14, 15, 16, 70, 72, 68,
– ул. 50 лет Октября, 13, 15, 15а.

 По информации «Квадры», ремонтные работы планируется завершить до 18:00.
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