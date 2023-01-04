Комитет образования Курска подвел итоги прошедшего года

Итоги прошедшего года подводят в комитете образования Курска.

Так, в 2022 году в детские сады города были зачислены 6212 детей, из них - 3508 малышей в возрасте до трех лет.В течение года сотрудниками отдела дошкольного образования было обработано и передано на рассмотрение 2533 письменных обращения граждан о зачислении юных курян в детские сады. Сегодня в них имеется более 500 свободных мест для детей разных возрастов.В мае 2023 года состоится формирование групп детьми 2020 и 2021 годов рождения. Кроме того, дошкольники займут появившиеся в детских садах к этому времени свободные места.