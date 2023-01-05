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В регионе запускается программа расширенного скрининга новорожденных

С 1 января 2023 года в работу неонатальных служб Российской Федерации включена программа расширенного скрининга новорожденных.

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Объем тестирования на врожденные заболевания вырос с 5 до 36 патологий. В него включены наследственные болезни обмена, первичные иммунодефицитные состояния и спинально-мышечная атрофия.

Само обследование состоит из нескольких этапов. Первый проводят в роддоме, где ребёнок появился на свет. Одну пробу направляют в медико-генетическую лабораторию Курска, вторую – в Москву для дополнительного исследования.

  Перинатальный центр также получил новое медицинское оборудование – инкубатор для ЭКО и аппарат «Тианокс», который позволяет проводить ингаляционную терапию при острой легочной гипертензии, особенно у недоношенных детей с дыхательной недостаточностью. На закупку этого оборудования из областного бюджета было выделено 8,5 млн рублей.
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