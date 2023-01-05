В Доме Советов обсудили планы на 2023 год

В Доме Советов состоялось совещание основной темой которого стали итоги 2022 года и планы на 2023-й.





В 22 году построены и введены в эксплуатацию 27 ФАПов, 4 детских сада, 2 школы в Курске и Пристенском районе, 2 ФОКа в Фатеже и пос. Горшечное, первая очередь легкоатлетического манежа в областном центре, объекты водоснабжения в д. Гнилое Поныровского района, с. Липовчик и д. Волжанец Советского района, д. Роговинке Щигровского района. Это также 51,2 км газораспределительных сетей в Железногорском, Курчатовском и Касторенском районах. При этом планируется газифицировать 419 квартир, в которых проживает более 1,3 тысячи человек.В 2023 году продолжится возведение домов-интернатов в Суджанском и Глушковском районах, детских садов в областном центре и крытого футбольного манежа, а также культурно-досуговых центров. Ведётся реконструкция экспозиционного корпуса областного краеведческого музея. Кроме того, продолжится строительство школы в Большесолдатском районе и реконструкция учебного заведения в Октябрьском районе.В Курской области будет продолжена реализация программы по обеспечению жильём граждан льготной категории. Ускоренными темпами реализуется адресная программа по расселению курян из аварийного жилищного фонда, она завершится до конца 2023 года – на 2 года раньше запланированного.