В Доме Советов обсудили планы на 2023 год
В Доме Советов состоялось совещание основной темой которого стали итоги 2022 года и планы на 2023-й.
В 2023 году продолжится возведение домов-интернатов в Суджанском и Глушковском районах, детских садов в областном центре и крытого футбольного манежа, а также культурно-досуговых центров. Ведётся реконструкция экспозиционного корпуса областного краеведческого музея. Кроме того, продолжится строительство школы в Большесолдатском районе и реконструкция учебного заведения в Октябрьском районе.
В Курской области будет продолжена реализация программы по обеспечению жильём граждан льготной категории. Ускоренными темпами реализуется адресная программа по расселению курян из аварийного жилищного фонда, она завершится до конца 2023 года – на 2 года раньше запланированного.