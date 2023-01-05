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Лента новостей / В регионе

В Доме Советов обсудили планы на 2023 год

В Доме Советов состоялось совещание основной темой которого стали итоги 2022 года и планы на 2023-й.

 

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В 22 году построены и введены в эксплуатацию 27 ФАПов, 4 детских сада, 2 школы в Курске и Пристенском районе, 2 ФОКа в Фатеже и пос. Горшечное, первая очередь легкоатлетического манежа в областном центре, объекты водоснабжения в д. Гнилое Поныровского района, с. Липовчик и д. Волжанец Советского района, д. Роговинке Щигровского района. Это также 51,2 км газораспределительных сетей в Железногорском, Курчатовском и Касторенском районах. При этом планируется газифицировать 419 квартир, в которых проживает более 1,3 тысячи человек.

  В 2023 году продолжится возведение домов-интернатов в Суджанском и Глушковском районах, детских садов в областном центре и крытого футбольного манежа, а также культурно-досуговых центров. Ведётся реконструкция экспозиционного корпуса областного краеведческого музея. Кроме того, продолжится строительство школы в Большесолдатском районе и реконструкция учебного заведения в Октябрьском районе.

 В Курской области будет продолжена реализация программы по обеспечению жильём граждан льготной категории. Ускоренными темпами реализуется адресная программа по расселению курян из аварийного жилищного фонда, она завершится до конца 2023 года – на 2 года раньше запланированного.
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