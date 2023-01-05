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Лента новостей / В регионе

Эковолонтеры продолжат свою работу.

Уже 8 января намечен первый выезд Экотакси. 

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Волонтёры примут вторсырьё у горожан.

Расписание маршрута:
-10.00 -10.20 - точка у входа в к-тр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А)
-10.30 - 10.50 - пр. Вячеслава Клыкова, 62 (парковка у дет.площадки)
-11.00 - 11.20 - парковка ТЦ "Бумеранг" (ул.Студенческая, 20А)
-11.40 - 12.00 - переулок Блинова, 2А (напротив ТЮЗа)
-12.10 - 12.30 - ул. Челюскинцев, 25
-12.50 - 13.10 - 1-я Вишнёвая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии).

По этому же маршруту волонтёры проедутся и 15 января. Они будут собирать у горожан хвойные деревья.

Елки и сосны при помощи специального измельчителя будут превращены в щепу. Позже из мелких остатков создадут подстилочный материал для животных.
 

 
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