Эковолонтеры продолжат свою работу.

Уже 8 января намечен первый выезд Экотакси.

Волонтёры примут вторсырьё у горожан.Расписание маршрута:-10.00 -10.20 - точка у входа в к-тр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А)-10.30 - 10.50 - пр. Вячеслава Клыкова, 62 (парковка у дет.площадки)-11.00 - 11.20 - парковка ТЦ "Бумеранг" (ул.Студенческая, 20А)-11.40 - 12.00 - переулок Блинова, 2А (напротив ТЮЗа)-12.10 - 12.30 - ул. Челюскинцев, 25-12.50 - 13.10 - 1-я Вишнёвая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии).По этому же маршруту волонтёры проедутся и 15 января. Они будут собирать у горожан хвойные деревья.Елки и сосны при помощи специального измельчителя будут превращены в щепу. Позже из мелких остатков создадут подстилочный материал для животных.