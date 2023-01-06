В Курске больше десяти лет работает «Социальная гостиная»

В 2011 году она была основана при поддержке Фонда защиты детей и городской администрации.





Гостиная оказывает помощь женщинам с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации.В прошлом году 12 женщинам с 16 несовершеннолетними детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, предоставлено временное жилье;132 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, встали на патронат в учреждении;со 187 трудными подростками проводились профилактические беседы;12077 оказано услуг семьям, находящимся на патронате и проживающим в стационаре;в комнате психологической разгрузки проведено 81 занятие с женщинами и детьми из семей, состоящих на патронате учреждения;оказано 219 консультаций и сопровождений по социально – медицинским вопросам.В гостиной также оказывают помощь с документами. Их восстанавливают, помогают получать социальные выплаты, собирают документы для детей в детские сады, санатории и школы, помогают женщинам в трудоустройстве, обеспечивают детей вещами и учебниками.