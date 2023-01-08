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Новинки недели
Вчера, 15:50
Мои НЛО ''Москва''
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Новая музыка
The Rasmus ''Live And Never Die''
Мои НЛО ''Москва''
U.S. Girls ''So Typically Now''
Ed Sheeran ''Celestial''
Armin van Buuren feat. Simon Ward ''Hey (I Miss You)''
Red Hot Chili Peppers ''Peace & Love''
P!nk ''Never Gonna Not Dance Again''
Моя Мишель ''Огни''
5 Seconds Of Summer ''Blender''
Сергей Бобунец ''Мир Продолжает Любить''
Лента новостей
Продолжается прием заявок на конкурс лучшего зимнего двора России
Вчера, 13:58
Начался прием заявлений для прохождения государственной итоговой аттестации
Вчера, 12:08
В России пройдет студенческая олимпиада по этнографии
Вчера, 12:05
Куряне и гости города активно посещали Губернский каток в Новом году
Вчера, 10:12
В Курске 2022 году были открыты новые профильные классы
8 января 2023
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