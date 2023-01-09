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В Курске создадут театральный музей

Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина совместно с Курским государственным драматическим театром им. А.С. Пушкина создадут театральный музей.

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Музей  расположится в здании Курского драматического театра. Открытие будет приурочено к 235-й годовщине со дня рождения уроженца Курской губернии Михаила Щепкина. Актер начал свою деятельность именно на сцене местного театра.

Посетители смогут узнать об истории нашего театра, его связи с именем великого актёра и другими знаменитыми театральными деятелями.

Планируется, что арт-пространство станет многофункциональным культурно-театральным центром: там будут дискуссионный клуб, арт-кафе, помещение для проведения мастер-классов. Сейчас создается проект экспозиции музея.
Открытие запланировано на ноябрь 2023 года.
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