В Курске создадут театральный музей
Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина совместно с Курским государственным драматическим театром им. А.С. Пушкина создадут театральный музей.
Посетители смогут узнать об истории нашего театра, его связи с именем великого актёра и другими знаменитыми театральными деятелями.
Планируется, что арт-пространство станет многофункциональным культурно-театральным центром: там будут дискуссионный клуб, арт-кафе, помещение для проведения мастер-классов. Сейчас создается проект экспозиции музея.
Открытие запланировано на ноябрь 2023 года.