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Лента новостей / В России

Оформить электронный полис обязательного медицинского страхования теперь можно на «Госуслугах»

Как сообщили в Минцифры России, оформить электронный полис обязательного медицинского страхования себе или ребёнку теперь можно на «Госуслугах». 

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 Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно. При необходимости можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета. 

Для получения электронного полиса нужна только подтверждённая учетная запись на «Госуслугах». Если номер полиса есть в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление, чтобы сразу оформить электронный. Он будет готов в течение одного рабочего дня. Детям полис тоже оформляют за один день, и потребуются только данные свидетельства о рождении. 

 Данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда будут доступны в личном кабинете. При необходимости можно поменять страховую компанию или регион страхования, приостановить или возобновить действие полиса. Поменять страховую компанию можно один раз в год по любой причине, в случае переезда такого ограничения нет.

 
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