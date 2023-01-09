Оформить электронный полис обязательного медицинского страхования теперь можно на «Госуслугах»

Как сообщили в Минцифры России, оформить электронный полис обязательного медицинского страхования себе или ребёнку теперь можно на «Госуслугах».

Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно. При необходимости можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета.Для получения электронного полиса нужна только подтверждённая учетная запись на «Госуслугах». Если номер полиса есть в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление, чтобы сразу оформить электронный. Он будет готов в течение одного рабочего дня. Детям полис тоже оформляют за один день, и потребуются только данные свидетельства о рождении.Данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда будут доступны в личном кабинете. При необходимости можно поменять страховую компанию или регион страхования, приостановить или возобновить действие полиса. Поменять страховую компанию можно один раз в год по любой причине, в случае переезда такого ограничения нет.