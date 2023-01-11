Зарегистрировать ребёнка по месту жительства можно через «Госуслуги»

Зарегистрировать ребёнка по месту жительства стало проще.

Как сообщает Минцифры России, подать заявку родители теперь могут через «Госуслуги».Раньше оформить прописку ребёнку можно было только в МФЦ, паспортном столе или МВД. Теперь посещать ведомство не нужно, свидетельство о регистрации пришлют в личный кабинет. Его можно распечатать и использовать для получения госуслуг: записи ребёнка в детский сад, школу и поликлинику, оформления льгот и пособий.Прописать ребёнка получится только по месту жительства одного из родителей, который и направляет заявление. Для этого нужны паспорта обоих родителей, свидетельство о рождении ребёнка или реквизиты актовой записи.В МВД рассмотрят заявление в течение 6 рабочих дней, а электронное свидетельство придёт в личный кабинет. По желанию бумажный вариант можно получить в МВД.Прописку для детей оформили онлайн уже 6 тысяч семей по всей России.