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Лента новостей / В России

Зарегистрировать ребёнка по месту жительства можно через «Госуслуги»

Зарегистрировать ребёнка по месту жительства стало проще.

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Как сообщает Минцифры России, подать заявку родители теперь могут через «Госуслуги».

Раньше оформить прописку ребёнку можно было только в МФЦ, паспортном столе или МВД. Теперь посещать ведомство не нужно, свидетельство о регистрации пришлют в личный кабинет. Его можно распечатать и использовать для получения госуслуг: записи ребёнка в детский сад, школу и поликлинику, оформления льгот и пособий.

Прописать ребёнка получится только по месту жительства одного из родителей, который и направляет заявление. Для этого нужны паспорта обоих родителей, свидетельство о рождении ребёнка или реквизиты актовой записи.

В МВД рассмотрят заявление в течение 6 рабочих дней, а электронное свидетельство придёт в личный кабинет. По желанию бумажный вариант можно получить в МВД.

Прописку для детей оформили онлайн уже 6 тысяч семей по всей России.
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