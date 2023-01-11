Лента новостей / В регионе Сегодня, 11:35 РЖД предоставляет скидку пассажирам старше 60 лет По информации РЖД с 10 января этого года пассажиры старше 60 лет могут покупать билеты на поезда дальнего следования со скидкой 15%. Читайте также В августе из Курска в Москву доехать на поезде можно будет со скидкой На майских праздниках между Москвой и Курском пустят дополнительные «Ласточки» А при покупке билетов на скоростные «Сапсаны» и «Ласточки» действует постоянная скидка в размере 30% по тарифному плану Senior. +0 -0