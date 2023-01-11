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РЖД предоставляет скидку пассажирам старше 60 лет

По информации РЖД с 10 января этого года  пассажиры старше 60 лет могут покупать билеты на поезда дальнего следования со скидкой 15%.

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А при покупке билетов на скоростные «Сапсаны» и «Ласточки» действует постоянная скидка в размере 30% по тарифному плану Senior.
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