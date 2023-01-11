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Лента новостей / В регионе

В перинатальном центре начинается новый цикл занятий в школе мам

В школе мам областного перинатального центра начинается новый цикл занятий.

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Записаться на занятия можно в группе https://vk.com/school_for_mothers в социальной сети «ВКонтакте». Для этого нужно написать в сообщения сообщества номер телефона и срок беременности. Это сделать могут не только те, кто планирует рожать в перинатальном центре, но и все желающие. На обучение приглашают не только будущих мам, но и пап, бабушек.

Курс состоит из 4 тематических блоков. Уроки проходят бесплатно для всех.
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