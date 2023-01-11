В перинатальном центре начинается новый цикл занятий в школе мам

В школе мам областного перинатального центра начинается новый цикл занятий.

Врачи акушеры-гинекологи расскажут о том, как проходят роды, как правильно дышать и вести себя в родах, как позаботиться о себе в послеродовом периоде, о грудном вскармливании и уходе за малышом.Записаться на занятия можно в группе https://vk.com/school_for_mothers в социальной сети «ВКонтакте». Для этого нужно написать в сообщения сообщества номер телефона и срок беременности. Это сделать могут не только те, кто планирует рожать в перинатальном центре, но и все желающие. На обучение приглашают не только будущих мам, но и пап, бабушек.Курс состоит из 4 тематических блоков. Уроки проходят бесплатно для всех.