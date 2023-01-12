В 2023 году в Курской области по программе «Земский учитель» открыты 3 вакантные должности.

В Мантуровском районе ждут учителя математики и физики, в Обоянском – учителя математики, в Солнцевском районе – учителя английского и немецкого языков.Педагоги, которые пройдут отбор и переедут на работу в сельские населенные пункты, смогут получить единовременную компенсационную выплату в 1 млн рублей.Подробные условия опубликованы на официальном сайте Министерства образования и науки Курской области в разделе «Земский учитель», а также на федеральном портале «Земский учитель».