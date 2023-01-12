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В Курской области по программе «Земский учитель» открыты 3 вакантные должности

В 2023 году в Курской области по программе «Земский учитель» открыты 3 вакантные должности.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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 Педагоги, которые пройдут отбор и переедут на работу в сельские населенные пункты, смогут получить единовременную компенсационную выплату в 1 млн рублей.
Подробные условия опубликованы на официальном сайте Министерства образования и науки Курской области в разделе «Земский учитель», а также на федеральном портале «Земский учитель».
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