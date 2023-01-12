За выброшенные из машины отходы будут штрафовать

С 11 января вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ, предусматривающие штрафные санкции за выброс мусора из автомобиля вне установленных мест.

Согласно поправкам, фиксировать нарушения будут с помощью видеокамер.Штраф за нарушение составит:– от 10 до 15 тыс. рублей – для граждан;– от 20 до 30 тыс. рублей – для должностных лиц;– от 30 до 50 тыс. рублей для юридических лиц.При повторном нарушении штраф увеличивается в 2 раза. Кроме того, для должностных и юридических лиц предусмотрена конфискация транспортного средства.Если нарушителем стал водитель грузового автомобиля, снегохода или трактора, его ждет более высокий штраф:– от 40 до 50 тыс. рублей – для граждан;– от 60 до 80 тыс. рублей – для должностных лиц;– от 100 до 120 тыс. рублей с конфискацией транспорта – для юридических лиц.