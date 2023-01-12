За выброшенные из машины отходы будут штрафовать
С 11 января вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ, предусматривающие штрафные санкции за выброс мусора из автомобиля вне установленных мест.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
Штраф за нарушение составит:
– от 10 до 15 тыс. рублей – для граждан;
– от 20 до 30 тыс. рублей – для должностных лиц;
– от 30 до 50 тыс. рублей для юридических лиц.
При повторном нарушении штраф увеличивается в 2 раза. Кроме того, для должностных и юридических лиц предусмотрена конфискация транспортного средства.
Если нарушителем стал водитель грузового автомобиля, снегохода или трактора, его ждет более высокий штраф:
– от 40 до 50 тыс. рублей – для граждан;
– от 60 до 80 тыс. рублей – для должностных лиц;
– от 100 до 120 тыс. рублей с конфискацией транспорта – для юридических лиц.