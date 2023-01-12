В селе Красниково Пристенского района пройдёт интерактивное представление для детей

В эту субботу, 14 января, на территории туристического кластера «Парк мельниц» в селе Красниково Пристенского района пройдёт интерактивное представление для детей «Экспедиция по новогодним традициям».

Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.