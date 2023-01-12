  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В селе Красниково Пристенского района пройдёт интерактивное представление для детей

В эту субботу, 14 января,  на территории туристического кластера «Парк мельниц» в селе Красниково Пристенского района пройдёт интерактивное представление для детей «Экспедиция по новогодним традициям».
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

Читайте также

Организаторы подготовили театрализованное представление с интерактивными играми. Начало программы в 11:00. Также будет работать палаточный городок с угощениями и чаем.

 Добраться до «Парка мельниц» можно будет общественным транспортом. Бесплатный автобус в 9:30 отправится от памятника «Танкистам – Героям Курской битвы» на площади Дзержинского Курска.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске с 16 по 18 января пройдет отключение света

Куряне смогут сделать бесплатные прививки своим питомцам

Спортивные школы получат статус образовательных организаций

За выброшенные из машины отходы будут штрафовать

В Курской области по программе «Земский учитель» открыты 3 вакантные должности

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске