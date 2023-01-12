В селе Красниково Пристенского района пройдёт интерактивное представление для детей
В эту субботу, 14 января, на территории туристического кластера «Парк мельниц» в селе Красниково Пристенского района пройдёт интерактивное представление для детей «Экспедиция по новогодним традициям».
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
Добраться до «Парка мельниц» можно будет общественным транспортом. Бесплатный автобус в 9:30 отправится от памятника «Танкистам – Героям Курской битвы» на площади Дзержинского Курска.