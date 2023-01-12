  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске с 16 по 18 января пройдет отключение света

В Курске на 10 улицах Железнодорожного и Центрального округов планируется отключение света.

Читайте также

АО «Курские электрические сети» будут проводить плановые работы на ЛЭП.

В Железнодорожном округе С 16 по 18 января с 9:30 до 16:00 свет отключат на следующих улицах:
- Борзеновской, 78-98, 69-91;
- 1-ом Стрелецком переулке, 32-40;
- 4-ом Стрелецком переулке, 2-14;
- 5-ом Стрелецком переулке, 5-11;
- 1-ой Стрелецкой, 100-102.

В Центральном округе 17 января с 9:00 до 12:00 из-за обрезки деревьев без света останутся следующие улицы:
- 1-й Суворовский переулок, 1-13, 2-12;
- 2-й Суворовский переулок, 3-17, 2А;
- 3-й Суворовский переулок, 1-7, 2-8;
- 5-й Суворовский переулок, 1-7, 4-6;
- Суворовская, 117-133, 134-144.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Куряне смогут сделать бесплатные прививки своим питомцам

Спортивные школы получат статус образовательных организаций

В селе Красниково Пристенского района пройдёт интерактивное представление для детей

За выброшенные из машины отходы будут штрафовать

В Курской области по программе «Земский учитель» открыты 3 вакантные должности

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске