В Курске с 16 по 18 января пройдет отключение света
В Курске на 10 улицах Железнодорожного и Центрального округов планируется отключение света.
В Железнодорожном округе С 16 по 18 января с 9:30 до 16:00 свет отключат на следующих улицах:
- Борзеновской, 78-98, 69-91;
- 1-ом Стрелецком переулке, 32-40;
- 4-ом Стрелецком переулке, 2-14;
- 5-ом Стрелецком переулке, 5-11;
- 1-ой Стрелецкой, 100-102.
В Центральном округе 17 января с 9:00 до 12:00 из-за обрезки деревьев без света останутся следующие улицы:
- 1-й Суворовский переулок, 1-13, 2-12;
- 2-й Суворовский переулок, 3-17, 2А;
- 3-й Суворовский переулок, 1-7, 2-8;
- 5-й Суворовский переулок, 1-7, 4-6;
- Суворовская, 117-133, 134-144.