В Курске с 16 по 18 января пройдет отключение света

В Курске на 10 улицах Железнодорожного и Центрального округов планируется отключение света.

АО «Курские электрические сети» будут проводить плановые работы на ЛЭП.В Железнодорожном округе С 16 по 18 января с 9:30 до 16:00 свет отключат на следующих улицах:- Борзеновской, 78-98, 69-91;- 1-ом Стрелецком переулке, 32-40;- 4-ом Стрелецком переулке, 2-14;- 5-ом Стрелецком переулке, 5-11;- 1-ой Стрелецкой, 100-102.В Центральном округе 17 января с 9:00 до 12:00 из-за обрезки деревьев без света останутся следующие улицы:- 1-й Суворовский переулок, 1-13, 2-12;- 2-й Суворовский переулок, 3-17, 2А;- 3-й Суворовский переулок, 1-7, 2-8;- 5-й Суворовский переулок, 1-7, 4-6;- Суворовская, 117-133, 134-144.