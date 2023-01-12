  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курская область поступили новые автомобили скорой помощи

Курская область получила новые автомобили скорой помощи.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

Читайте также

Распоряжением Правительства Российской Федерации Курской области выделено 30 машин.

У всех машин автономный отопитель и кондиционер, что позволяет создать более комфортные условия для пациентов и, конечно, для медицинских работников. Уже на днях новые скорые начнут использовать в районах Курской области.
Сейчас в автопарке скорой медицинской помощи 185 машин, практически весь транспорт со сроком эксплуатации до 5 лет. Работа по модернизации и улучшению качества оказания неотложной помощи будет продолжена.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Жительница Курской области стала жертвой телефонных мошенников

Курские школьники могут бесплатно отдохнуть в санаториях

Для родственников мобилизованных запущена "горячая линия"

В Курской области в Крещенскую ночь будет организована работа 47 мест купаний

В Курске с 16 по 18 января пройдет отключение света

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске