В Курская область поступили новые автомобили скорой помощи
Курская область получила новые автомобили скорой помощи.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
У всех машин автономный отопитель и кондиционер, что позволяет создать более комфортные условия для пациентов и, конечно, для медицинских работников. Уже на днях новые скорые начнут использовать в районах Курской области.
Сейчас в автопарке скорой медицинской помощи 185 машин, практически весь транспорт со сроком эксплуатации до 5 лет. Работа по модернизации и улучшению качества оказания неотложной помощи будет продолжена.