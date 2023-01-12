В Курская область поступили новые автомобили скорой помощи

Курская область получила новые автомобили скорой помощи.

Распоряжением Правительства Российской Федерации Курской области выделено 30 машин.У всех машин автономный отопитель и кондиционер, что позволяет создать более комфортные условия для пациентов и, конечно, для медицинских работников. Уже на днях новые скорые начнут использовать в районах Курской области.Сейчас в автопарке скорой медицинской помощи 185 машин, практически весь транспорт со сроком эксплуатации до 5 лет. Работа по модернизации и улучшению качества оказания неотложной помощи будет продолжена.