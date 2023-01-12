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Для родственников мобилизованных запущена "горячая линия"

Минобороны Российской Федерации запустило "горячую линию" для родственников мобилизованных.

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В целях оперативного информирования родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в Национальном центре управления обороной открылась  круглосуточная "горячая линия". Позвонить можно по телефонам:
8 (800) 100-77-07
8 (495) 498-43-54
8 (495) 498-34-46

Также с вопросами по начислению денежных средств для военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы Российской Федерации можно ознакомиться по ссылке https://cabinet.mil.ru/news/item/58447/ или в личном кабинете военнослужащего https://cabinet.mil.ru/

Помимо этого, действует "горячая линия" Единого расчетного центра Министерства обороны Российской Федерации: 8 (800) 737-7-737, 8(800) 200-22-06, Факс: 8 (495) 693-65-92.
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