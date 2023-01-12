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Жительница Курской области стала жертвой телефонных мошенников

Действовали аферисты по уже привычной схеме.

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Как пишет «Телекомпания «ТАКТ»:  женщине позвонил неизвестный, представившись следователем из Москвы. Он рассказал ей, что злоумышленники похитили чужие персональные данные, в том числе информацию о счетах пенсионерки. Чтобы помочь их задержать, курянке предложили перевести на «безопасную» банковскую ячейку свои деньги. Пенсионерку убедили, что всё должно оставаться в тайне. Женщина отправилась в банк и перевела по указанию собеседников 500 тысяч рублей.

Но когда после перечисления денег ей вновь стали звонить и требовать дополнительные суммы, потерпевшая вспомнила, что так действуют аферисты.
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