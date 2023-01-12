«Телекомпания «ТАКТ»: женщине позвонил неизвестный, представившись следователем из Москвы. Он рассказал ей, что злоумышленники похитили чужие персональные данные, в том числе информацию о счетах пенсионерки. Чтобы помочь их задержать, курянке предложили перевести на «безопасную» банковскую ячейку свои деньги. Пенсионерку убедили, что всё должно оставаться в тайне. Женщина отправилась в банк и перевела по указанию собеседников 500 тысяч рублей.Как пишет
Но когда после перечисления денег ей вновь стали звонить и требовать дополнительные суммы, потерпевшая вспомнила, что так действуют аферисты.
Жительница Курской области стала жертвой телефонных мошенников
Действовали аферисты по уже привычной схеме.