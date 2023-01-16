В Курске экотакси заберет новогодние елки
В Курске продолжается проект «Ёлки-Щепки».
Елку можно сдать целиком или предварительно порубить и принести в мешке.
Расписание маршрута экотакси:
10:00 – 10:20 – парковка кинотеатра «Родина», ул. Менделеева, 31;
10:30 – 10:50 – парковка ТЦ «Кристалл», пр. Кулакова, 20;
11:00 – 11:20 – парковка справа от ТЦ «Куряночка» между ул. Дзержинского, 69Б и ул. Дзержинского, 67;
11:40 – 12:00 – парковка магазина «Магнит», ул. Димитрова, 33;
12:20 – 12:40 – парковка перед Сретенским храмом, пр. А. Дериглазова, 45;
12:50 – 13:10 – парковка гипермаркета «Европа-29», пр. Победы, 48.
Еще один выезд экотакси по маршруту запланирован на 29 января. В этот день волонтеры будут принимать вторсырье.