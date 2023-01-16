Куряне активно регистрируют свои банковские карты в качестве Карты жителя Курской области
Почти 9,5 тысячи курян зарегистрировали свои банковские карты в качестве Карты жителя Курской области, около 7 тысяч человек уже их активировали.
Чтобы воспользоваться картой жителя в качестве льготного проездного, необходимо:
– зарегистрировать карту «Мир» на сайте карта46.рф;
– активировать карту жителя в МФЦ;
– подключить транспортный сервис, предъявив соответствующую льготу;
– оплатить транспортный тариф на очередной месяц на сайте lk.card46.ru или с помощью сотрудников МФЦ в период с 25-е по 10-е число.
Воспользоваться картой жителя в качестве льготного проездного на маршрутах общественного транспорта с регулируемым тарифом можно на следующие сутки после оплаты на сайте.