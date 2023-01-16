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Куряне активно регистрируют свои банковские карты в качестве Карты жителя Курской области

Почти 9,5 тысячи курян зарегистрировали свои банковские карты в качестве Карты жителя Курской области, около 7 тысяч человек уже их активировали.

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С апреля льготный проезд в общественном транспорте Курской области будет только по карте жителя, за исключением проезда школьников.

Чтобы воспользоваться картой жителя в качестве льготного проездного, необходимо:
– зарегистрировать карту «Мир» на сайте карта46.рф;
– активировать карту жителя в МФЦ;
– подключить транспортный сервис, предъявив соответствующую льготу;
– оплатить транспортный тариф на очередной месяц на сайте lk.card46.ru или с помощью сотрудников МФЦ в период с 25-е по 10-е число.

Воспользоваться картой жителя в качестве льготного проездного на маршрутах общественного транспорта с регулируемым тарифом можно на следующие сутки после оплаты на сайте.
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